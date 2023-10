Sciopero dei Sindacati il 20 ottobre all'ex Ilva.

Otto ore di sciopero il 20 ottobre di tutto il gruppo Acciaierie d'Italia e manifestazione a Roma: è questa la decisione che sarà votata dal coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm al termine dell'assemblea dei delegati in corso sotto il ministero delle Imprese e made in Italy. I sindacati intendono inviare anche una lettera a tutti i gruppi parlamentari per richiamare l'attenzione e l'impegno su "una vertenza nazionale".