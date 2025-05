Sciopero dei lavoratori McDonald's: sindacati in presidio a Rimini per contratto integrativo

I lavoratori di McDonalds sciopereranno mercoledì 7 maggio sulo contratto integrativo. Lo fanno sapere i sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs. I sindacati hanno anche organizzato alle 1430 un presidio davanti al Palacongressi di Rimini in concomitanza con la convention annuale organizzata da McDonald's Development Italy, alla quale parteciperanno i 170 licenziatari del marchio presenti sul territorio italiano. Nel corso dell'iniziativa è previsto anche un flash mob promosso dalle tre organizzazioni sindacali. I lavoratori diretti di McDonalds sono coltre 4mila mentre quelli impiegati dai licenziatari sono circa 31mila. I locali nel complesso sono 740, dei quali 60 a gestione diretta.

"La mobilitazione - si legge - vuole denunciare il persistente rifiuto della multinazionale e di parte dei licenziatari ad avviare un tavolo di confronto per la sottoscrizione di un contratto integrativo aziendale di gruppo, richiesto da tempo dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale e territoriale. Un contratto di secondo livello - come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Ristorazione sottoscritto e rinnovato il 5 giugno 2024 - è fondamentale per riconoscere condizioni di miglior favore sul piano economico e normativo da applicare agli oltre 4.000 dipendenti della McDonald's Company e dei circa 31.000 lavoratori impiegati nei punti vendita in franchising".

"La mobilitazione - affermano Filcams, Fisascat e Uiltucs - continuerà finché McDonald's non riconoscerà ai propri dipendenti la dignità e il rispetto che meritano, accettando di aprire un tavolo negoziale per definire un contratto integrativo aziendale, così come già avviene con altri grandi operatori della ristorazione nel nostro Paese".