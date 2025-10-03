Sciopero: Cgil, più di 2 milioni di persone in oltre 100 piazze

Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Ultima oraSciopero: Cgil, più di 2 milioni di persone in oltre 100 piazze
3 ott 2025
La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale. Lo annuncia la Cgil in una nota. "Secondo i dati pervenuti finora - prosegue il sindacato - , l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%".

