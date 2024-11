Scholz, 'Trump? Molto cambia ma restiamo partner affidabile'

"Sicuramente molte cose cambiano sotto un governo retto da Donald Trump, questo lo ha sempre detto in modo chiaro. I nostri messaggi sono chiari: per prima cosa la Germania resta un partner transatlantico affidabile. Sappiamo quale contributo dobbiamo garantire per questa partnership e lo garantiremo anche in futuro. E questo anche in relazione alla minaccia che la Russia rappresenta per tutti i partner Nato". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in uno statement sulla elezione di Donald Trump negli Usa.