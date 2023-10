Scholz, scelte economiche anche a maggioranza

"Non può accadere che ci sia sempre l'unanimità sulle questioni di politica estera o di politica fiscale". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al vertice di Granada sottolineando che un confronto su come "rendere la stessa Unione europea pronta per il futuro" riguarda "soprattutto le strutture decisionali". "Abbiamo bisogno anche di maggioranze qualificate per poter prendere decisioni in modo da garantire la sovranità e la capacità di agire dell'Ue. I cittadini si aspettano anche che risolviamo i problemi laddove esistono e che siamo in grado di agire esternamente, e questo è qualcosa che dobbiamo garantire".