"Io non credo nei miracoli, ma nella vittoria". Alla vigilia delle elezioni il cancelliere tedesco Olaf Scholz si mostra sicuro di farcela, nonostante i sondaggi dicano il contrario. "Sono convinto che anche questa volta molti decideranno alle urne", ha detto alla Dpa. Molti sceglieranno i socialdemocratici, ha aggiunto, "in modo che noi risulteremo abbastanza forti, da far sì che io possa continuare a guidare il Paese"