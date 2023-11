Scholz, 'Mai più antisemitismo in Germania'

"Mai più. Dobbiamo onorare questa promessa proprio ora": lo ha scandito il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando all'evento commemorativo centrale, presso la Sinagoga Beth Zion di Berlino, in occasione dell'85/o anniversario della "notte dei pogrom del Reich", l'ondata di attacchi antisemiti del 1938 detta anche "notte dei cristalli". "Perseguiremo chiunque sostenga il terrorismo, chiunque inciti all'antisemitismo", ha promesso Scholz dopo aver evocato le manifestazioni filo-Hamas delle settimane scorse. L'antisemitismo "è una vergona", ha dichiarato il cancelliere tedesco. "Mi indigna e mi fa vergognare profondamente", ha aggiunto, riferendosi al fatto che "gli ebrei sono stati particolarmente emarginati per secoli" e che è "ancora e di nuovo qui nella nostra Germania democratica e questo dopo la violazione di civiltà commessa dai tedeschi nella Shoah." Il cancelliere fra l'altro ha affermato che "qualsiasi forma di antisemitismo avvelena la nostra società" e questo "non lo tolleriamo".