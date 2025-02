Scholz e Zelensky discutono di una pace giusta per l'Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno discusso al telefono dei "mezzi" migliori per raggiungere "una pace giusta" in Ucraina. Lo riferisce il governo tedesco. Scholz e Zelensky hanno concordato nella telefonata "che l'Ucraina deve essere al tavolo nei futuri negoziati sulla pace in Ucraina e che le questioni sulla sicurezza europea devono essere discusse insieme agli europei", ha affermato il portavoce del cancelliere Steffen Hebestreit in un comunicato.