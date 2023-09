Scholz dà via libera al Patto Ue sui migranti, la notizia di Bild Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è imposto oggi in gabinetto di governo per assicurare il via libera della Germania alla riforma del diritto di asilo Ue. Berlino non si asterrà domani all'incontro dei ministri dell'Interno di Bruxelles.