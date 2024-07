Scholz, con ok al bilancio sicurezza e stabilità in Germania

Il governo tedesco, con l'accordo sul bilancio raggiunto all'alba, garantisce "sicurezza e stabilità in Germania, in una fase di insicurezza e agitazione". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz a Berlino, presentando alla stampa con i suoi alleati Robert Habeck e Christian Lindner l'intesa che porterà a varare il bilancio 2025 "nella prossima seduta di gabinetto in 12 giorni". "Questo bilancio comprende investimenti da record", ha aggiunto dopo una maratona notturna nelle trattative e mesi di scontro interno alla coalizione. Scholz ha sottolineato che questo avviene rispettando "il freno al debito" ancorato in costituzione. "Investiamo dove le nostre imprese e le cittadine e i cittadini hanno bisogno: strade, ponti, trasporti e digitalizzazione delle infrastrutture", ha precisato. La lite fra socialdemocratici verdi e i liberali di Christian Lindner, intransigenti sulla necessità di non ricorrere ai debiti, ha tenuto a lungo i tedeschi con il fiato sospeso sulla possibile caduta del cancelliere.