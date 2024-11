Schnabel, poco spazio per altri tagli dei tassi dalla Bce

Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale, ritiene che ci sia poco spazio per altri tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea. "Date le prospettive di inflazione, ritengo che potremo spostarci gradualmente verso la neutralità se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra base", ha dichiarato Schnabel secondo Bloomberg. "Metterei in guardia di non andare troppo lontano, cioè in territorio accomodante". La rappresentante della Bce stima la neutralità, che non può essere misurata con precisione, al 2%-3%. Con il tasso al 3,25% Schnabel ha detto che "potremmo non essere così lontani".