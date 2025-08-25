Schnabel, condanno tutti quelli che fanno del male ai bambini

Domenica 24 Agosto 2025

Gabriele Canè
25 ago 2025
Regista sulle polemiche, nel suo cast Gal Gadot e Gerard Butler

Quindici anni fa ho realizzato "Miral", da una sceneggiatura della giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal. Credo che il film abbia espresso la mia risposta al conflitto senza fine di quel periodo. Al momento, posso solo dire che condanno senza riserve qualsiasi cosa che causi del male a ogni bambino, in qualsiasi parte dell'universo conosciuto, per mano di adulti che dovrebbero proteggerlo. Tutto qui. Tutto qui.

Così, in una nota il regista Julian Schnabel interviene sulle polemiche nate dopo che il Gruppo Venice4Palestine ha chiesto alla Biennale di ritirare l'invito a alla Mostra a Gal Gadot e Gerard Butler (entrambi nel cast del film di Schnabel, presentato fuori concorso, In the hand of Dante) "insieme a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio".

