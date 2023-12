Schmit, obiettivo salari dignitosi, non solo salario minimo

La Direttiva europea sul salario minimo "non impone un sistema rispetto ad un altro, l'obiettivo è avere un salario dignitoso". Lo ha affermato il Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti Sociali, Nicolas Schmit, in audizione alle Commissioni Lavoro e Ue della Camera, sostenendo che un paese "in cui gran parte dell'economia ha salari bassi non è una buona garanzia per un'economia produttiva. Non possiamo stabilire delle soglie, ma posso dire che se si introduce, in Italia o in un altro Paese, un salario minimo, deve garantire un livello di vita minimo, adeguato".