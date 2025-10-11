Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Schlein,siamo intenzionati a consolidare l'alleanza progressista
11 ott 2025
Schlein,siamo intenzionati a consolidare l'alleanza progressista

'Uniche Regioni che si sono spostate le abbiamo vinte noi'

"Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate. Abbiamo vinto in diverse regioni. E ricordo che le uniche regioni che si sono spostate sono regioni che abbiamo vinto noi, l'Umbria e la Sardegna. Quindi siamo ancora impegnati assolutamente a consolidare la nostra alleanza, perché è la prima volta da 20 anni che la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia in corso a Genova replica a una domanda dei cronisti che le chiedono se la formula del 'campo largo' che ha permesso di vincere le elezioni comunali a Genova abbia funzionato anche per le elezioni regionali. No comment della segretaria Pd, invece, a chi le chiede delle suggestioni che indicano la sindaca di Genova Silvia Salis come possibile contendente del ruolo di 'anti Meloni' in vista delle prossime elezioni politiche.

