Schlein,non delegare sforzo diplomatico a Trump,a sue telefonate

"Non possiamo continuare a vedere i crimini che abbiamo visto in questi ultimi anni e su cui comunque non ci può essere né l'oblio né l'impunità, ma per una pace giusta bisogna lavorare anche negli altri tanti conflitti che purtroppo infiammano il mondo, a partire da quello forse più vicino a noi che è quello in Ucraina, dove pure chiediamo uno sforzo diplomatico e politico all'Unione Europea perché non possiamo delegare questo sforzo al presidente americano Trump e alle sue telefonate. Vogliamo una Unione Europea che torni protagonista nella costruzione di pace. Del resto è la sua stessa storia che ne fa una attrice di pace insostituibile". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando all'incontro 'Osare la pace', a Roma.

"Il dialogo è fondamentale per costruire la pace. Serve anche uno sforzo diplomatico e politico maggiore e noi lo stiamo chiedendo anche alla nostra Unione Europea - ha sottolineato - La tregua a Gaza è molto fragile. È fondamentale che tutti gli attori rispettino questo accordo di tregua. Ma ancora non si può parlare di pace, mancano dei passi fondamentali che devono seguire, in cui devono essere pienamente coinvolti i palestinesi, perché non si può parlare di una pace giusta se non dal punto di vista anche di chi ha subito un'occupazione illegale e un'oppressione, quindi serve uno sforzo di dialogo che porti alla soluzione dei due popoli e due stati".