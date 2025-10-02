Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein,maggioranza ignora Palestina,non chiedeteci voto
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Schlein,maggioranza ignora Palestina,non chiedeteci voto

Schlein,maggioranza ignora Palestina,non chiedeteci voto

E a Meloni: "Molli la clava e faccia la premier di questo Paese"

E a Meloni: "Molli la clava e faccia la premier di questo Paese"

E a Meloni: "Molli la clava e faccia la premier di questo Paese"

"Noi speriamo che questo accordo si faccia al più presto per fermare i crimini di Netanyahu, ma per noi il percorso di pace è indivisibile dal riconoscimento dello stato palestinese. Come potete chiederci di votare una vostra risoluzione che ignora questo punto, con una misera strategia parlamentare mira a dividerlo: non esiste riconoscimento condizionato". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo le comunicazioni di Antonio Tajani. E rivolta alla premier Giorgia Meloni che ha dato degli irresponsdabili ai membri di Flottilla ha detto a voce alta: "Molli la clava e provi a fare il Presidente del Consiglio di questo Paese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata