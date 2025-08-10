Venerdì 8 Agosto 2025

Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinOccupazione GazaBotulino CosenzaWest NileEruzione Etna
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo
10 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Schlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo

Schlein,contro caro vita e caro energia varare salario minimo

"Il Governo dovrebbe separare costo energia da gas"

"Il Governo dovrebbe separare costo energia da gas"

"Il Governo dovrebbe separare costo energia da gas"

Moltissime famiglie, tra caro vita e caro energia, non riescono a partire per le ferie. In tutto questo il governo dovrebbe fare subito due cose per alleggerire il peso dell'inflazione sulle famiglie: ridurre il costo dell'energia, separandolo da quello del gas, e approvare subito un salario minimo in uno dei Paesi che ha tra i salari più bassi d'Europa". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della festa dell'Unità di Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola). Il calo di presenze denunciato dai balneari "penso che sia il segno che le famiglie italiane fanno sempre più fatica: i prezzi sono aumentati e al contempo non sono aumentati i salari" ha concluso Schlein.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Inflazione