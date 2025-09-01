Lunedì 1 Settembre 2025

1 Settembre 2025

1 set 2025
Schlein, testardamente unitari, lo chiede la gente

"Continueremo a essere testardamente unitari e parlare con tutti per costruire un futuro ancora migliore per i toscani. Insisteremo sulla strada unitaria perché crediamo che sia la strada più giusta per battere le destre. L'unità non ce la chiede il medico ma la nostra gente". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita alla Feste dell'Unità a Livorno, dove è stato organizzato un pranzo con volontari e militanti dem.

