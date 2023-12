Schlein, sulle riforme La Russa ha gettato la maschera

"Mi pare che La Russa abbia finalmente gettato la maschera della riforma di questo governo, che come diciamo dall'inizio è una riforma pericolosa perché indebolisce i poteri e le prerogative del presidente della Repubblica e del Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Napoli commentando le affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulle riforme. "Più volte - ha aggiunto - mi sono sentita dare della bugiarda sostanzialmente dalla ministra Casellati perché sostenevo che è evidente che questa riforma indebolisca e renda marginale il ruolo del Presidente della Repubblica, lo capisce anche un bambino che se ci sono due figure, una eletta dal Parlamento, l'altra direttamente dalla gente è chiaro che la prima rischia di non poter svolgere il suo ruolo di garante super partes della Costituzione e di rappresentante dell'unità nazionale. Evidentemente anche in maggioranza c'è qualcuno che la pensa così perché è esattamente quello che ha detto La Russa".