La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Schlein, sulla Flotilla Meloni megalomane, divide Paese
25 set 2025
Schlein, sulla Flotilla Meloni megalomane, divide Paese

Aspetta che non ci sia più nessuno da riconoscere in Palestina?

"Che cosa aspettate? Che non ci sia niente e nessuno da riconoscere in Palestina?". "Non vede che la maggioranza degli italiani vuole il riconoscimento della Palestina?". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo l'informativa di Crosetto. Schlein ha ricordato le parole della premier di ieri e commentato: "La Flotilla fa dispetto a lei? Al governo? Esca dalla megalomania, sulla Flotilla ci sono 44 delegazioni di diversi paesi". Quindi la leader dem ha accusato Meloni di insultare le opposizioni, di "fare la vittima da tre anni" e "dividere la nazione".

