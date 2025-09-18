Giovedì 18 Settembre 2025
18 set 2025
Schlein, su sanzioni ai Comuni fanno ciò che non fa il governo

'A Ravenna e Rimini posizione contro i crimini di Netanyahu'

"Le nostre amministrazioni stanno facendo quello che il governo ancora non sta facendo, stanno prendendo una posizione chiara per le sanzioni per fermare Netanyahu e i suoi crimini a Gaza come in Cisgiordania". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato al presidio per Yoox all'Interporto di Bologna.

"Comune di Ravenna, Provincia e Regione - ha detto - hanno bloccato un carico di esplosivi che attraverso il porto di Ravenna stava per essere portato in Israele. Il Comune di Rimini sta contestando la presenza del governo israeliano alla fiera. Hanno il nostro sostegno".

