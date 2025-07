Schlein, speriamo di chiudere le alleanze in tutte le regioni

Siamo al lavoro sulle alleanze regionali in tutte le sei regioni che vanno al voto per costruire alleanze più inclusive, più competitive. Con l'unico obiettivo di costruire una prospettiva di speranza e di battere queste destre. Lo stiamo facendo per tutte e sei le regioni al voto e lo stiamo facendo assiduamente, giorno per giorno, sperando al più presto di chiudere in tutte e sei le regioni le alleanza che possano battere queste destre.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una conferenza stampa alla Camera su una proposta di legge del Pd sul lavoro, rispondendo a una domanda sulla ricandidatura di Eugenio Giani alla guida della Toscana.