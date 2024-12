Schlein, si blocchi procedura licenziamenti Trasnova

"I licenziamenti arrivati stamattina sono inaccettabili e noi chiediamo che sia bloccata immediatamente questa procedura. Questi lavoratori sono quelli che tengono in piedi il nostro Paese: non si possono lasciare 400 famiglie per strada, peraltro appena prima di Natale". Così la segretaria Pd, Elly Schlein incontrando i lavoratori di Trasnova a Pomigliano d'Arco (Napoli). "bisogna dare una prospettiva - ha aggiunto - quello a cui puntiamo è che al tavolo che avevamo chiesto di anticipare, e in cui avevamo chiesto la presenza di Stellantis, l'azienda si prendesse le sue responsabilità".