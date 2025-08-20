Schlein, Schillaci non faccia la foglia di fico, difenda Ssn

Assunzioni di medici e infermieri ancora bloccate, liste di attesa che si allungano sempre di più e il rapporto tra spesa sanitaria e PIL ai minimi storici degli ultimi 15 anni. Questo governo si occupa di sanità solo per provare a nominare gli amici no vax nelle commissioni che si occupano di vaccini. E al ministro Schillaci che ha azzerato la commissione che lui stesso aveva nominato, beccandosi pure gli strali di Salvini e degli ambienti antiscientifici, facciamo una domanda semplice: perché non alza la testa anche quando il governo taglia le risorse per la sanità pubblica?". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. "Visto che si è ravveduto su quelle nomine indegne, ora inizi coi fatti a difendere il servizio sanitario nazionale chiedendo i fondi necessari a farlo funzionare e non accetti di fare la foglia di fico di un governo che non crede né alla sanità pubblica, né pare troppo convinto sulla scienza".