Schlein, Sanchez dimostra che si può dire no a bulli come Trump

"Oggi a Bruxelles al prevertice socialista ho portato la nostra piena solidarietà a Pedro Sanchez che ha dimostrato che si può dire di no ai bulli come Trump. Avrebbe dovuto farlo anche Giorgia Meloni, nell'interesse dell'Italia". Lo scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein. "Aumentare al 5% del PIL le spese militari significa 445 miliardi in più da qui al 2035, rischia di essere la fine dello stato sociale. Noi non ci stiamo!".