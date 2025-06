Schlein ricorda Viareggio, avanti per giustizia e sicurezza

Memoria, giustizia, sicurezza: sono queste le parole che ci accompagnano nel ricordo dalla strage della stazione di Viareggio. Sono passati 16 anni da quella terribile notte nella quale 32 vite innocenti vennero spezzate. Una ferita ancora aperta nel cuore di Viareggio e di tutte e tutti noi. Il nostro primo pensiero va alle vittime ed ai loro familiari ed in primis all'associazione "Il mondo che vorrei" che in questi anni ha portato avanti una lotta coraggiosa e senza sosta, chiedendo verità e giustizia. Continuare ad essere al loro fianco per la nostra comunità politica non è solo un dovere ma è un impegno al quale non verremo mai meno. È responsabilità delle istituzioni garantire che tragedie simili non si ripetano. E su questo, il Partito Democratico, a tutti i livelli, non arretra: continueremo a chiedere controlli efficaci, tecnologie moderne e una cultura della prevenzione e della sicurezza che tuteli la vita, la dignità ed il lavoro". Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Ecco perché serve conservare con cura anche la memoria di quei fatti, ecco perché in questa giornata vogliamo rilanciare con forza il progetto della costituzione del museo dedicato alla strage di Viareggio. Perché ricordare non significa restare immersi nel passato ma costruire il futuro sulle fondamenta della responsabilità. Ecco perché speriamo che questo progetto trovi rinnovato slancio e ci rivolgiamo anche alle forze di centrodestra affinché possa essere presto approvato. Ed in queste ore vogliamo pure rivolgere un pensiero ad una giornalista che in questi anni ha seguito e raccontato la strage della stazione di Viareggio come nessuno. La scomparsa di Donatella Francesconi ci priva infatti di una voce importante, ma ci deve spronare a moltiplicare ogni sforzo possibile e proseguire, tutte e tutti insieme il nostro cammino per la verità e la giustizia", conclude.