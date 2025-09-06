Venerdì 5 Settembre 2025

Bruno Vespa
6 set 2025
Schlein, progressisti in campo uniti, destra ancora litiga

'Non faremo il favore di dividerci ancora'

"Con la candidatura di Antonio Decaro possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo unita e compatta in tutte le Regioni che vanno al voto. La destra si deve abituare ad una coalizione progressista unita, che non farà il favore di dividersi ancora e che è in pista con i suoi candidati". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando al controforum di Sbilanciamoci organizzato a Cernobbio, a pochi passi da Forum Teha.

"In queste settimane di lavoro mi ha colpita che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati e invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti - ha aggiunto - ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia".

© Riproduzione riservata