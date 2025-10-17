Schlein, primarie? Sceglieremo con coalizione progressista

Le primarie di coalizione per scegliere il leader del campo largo? "La modalità di questa scelta le decideremo insieme alla coalizione progressista" che "sono molto felice abbia preso forma. E' una cosa che nel centrosinistra non succedeva da 20 anni, ora dobbiamo mettere in campo un progetto per il paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Sky Tg 24 Live in Roma. "Finalmente c'è una coalizione progressista pronta a battere le destre", ha aggiunto.

Guardando poi a un M5s che si indebolisce e una Casa riformista che si rafforza, la leader dem ha osservato: "Per sua storia il M5s ha sempre avuto un esito molto diverso tra elezioni politiche-europee e amministrative-regionali e nazionali. Non ci vedo un elemento di debolezza. La Toscana ha dimostrato che c'è spazio per tutti".

"La coalizione c'è e si prepara a stare insieme alle politiche", ha aggiunto. "Se Meloni ha intenzione di cambiare la legge elettorale - lo apprendiamo dai giornali, perché a me non ha detto nulla - è perché sa che con questa legge elettorale rischia di perdere contro la coalizione progressista".