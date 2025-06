"Questo decreto è tutta propaganda", non è "più sicurezza è più repressione". Così la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di Sky tg24 Live in Milano a proposito del testo all'esame del Senato per l'ok definitivo. Si tratta peraltro, di un provvedimento "peggiore del ddl sicurezza" che era stato presentato all'inizio, "gli esperti dicono che ci porta più indietro del Codice Rocco del 1930".