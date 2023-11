Schlein, nessun sostegno alle donne del Paese

C'è una netta distinzione tra leadership femminile e femminista. Non ci interessa una premier donna che non fa nulla per le donne di questo Paese. Questo è quanto ha affermato Elly Schlein, segretaria del Pd, a Cagliari, in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Siamo alla Festa dell'Unità, per vincere serve unità e il Pd, qui come nel resto d'Italia, lavora per questo", ha precisato.