Schlein, Meloni tace su Gaza e sacrifica la dignità dell'Italia

"Il silenzio di Meloni su quello che sta accadendo a Gaza è vergognoso per l'Italia. Non possiamo continuare a sacrificare la dignità del nostro Paese sull'altare dell'amicizia di Meloni, Tajani e Salvini con Trump e Netanyahu". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. "Davanti all'operazione criminale di occupazione di Gaza e ai ministri di Netanyahu che dichiarano la morte della prospettiva di uno Stato Palestinese - aggiunge -, Meloni dirà ancora che il riconoscimento della Palestina sarebbe prematuro? Che cosa aspetta, che non ci sia più niente da riconoscere?".

"L'Italia e l'UE interrompano immediatamente gli accordi di cooperazione e procedano a sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu. Servono azioni concrete per fermarli. Che non ci possono essere zone franche dal diritto - aggiunge Schlein citando l'espressione usata dalla premier dopo lo sgombero del Leoncavallo - perché Meloni non lo dice al suo amico Netanyahu che sta occupando illegalmente Gaza e la Cisgiordania? Siamo di fronte a una delle pagine più buie della storia contemporanea, tacere e mettere la testa sotto la sabbia è indegno della storia del nostro Paese".