Schlein, Meloni smetta di criminalizzare ogni piazza

"La presidente del consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo le comunicazioni del vicepremier Tajani. "Molli la clava e provi a fare la presidente del Consiglio di questo paese, soprattutto adesso che si apre uno spiraglio di pace", ha aggiunto. "Non abbiamo sentito una parola di condanna o di critica" a fronte degli "atti di pirateria in acque" compiuti da Netanyahu" su Flotilla, a differenza di altri governi, ha rimarcato la dem. "La voce di chi in Italia non vuole essere complice si è alzata chiara" e "non accettabile che il governo provi a coprire il loro grido. Smettetela di criminalizzare ogni piazza", ha proseguito parlando di "un attacco di Meloni allo sciopero. Giù le mani dai diritti dei lavoratori".