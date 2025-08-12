Martedì 12 Agosto 2025

Griglia invertita? Andiamoci piano

Leo Turrini
Griglia invertita? Andiamoci piano
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taglio Irpef simulazioniBambino morto in mareDroni Ucraina Sinner Cincinnati
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein, Meloni risponda a italiani che non fanno vacanze
12 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Schlein, Meloni risponda a italiani che non fanno vacanze

Schlein, Meloni risponda a italiani che non fanno vacanze

"Da lei nulla su salario minimo o bollette"

"Da lei nulla su salario minimo o bollette"

"Da lei nulla su salario minimo o bollette"

"Il sindacato dei balneari ha parlato di un calo di presenze del 15%, Altroconsumo ha analizzato un aumento dei costi del 34%. Giorgia Meloni invece che rispondere a me dovrebbe rispondere a quelle famiglie italiane che hanno i salari troppo bassi per andare in vacanza, mentre il suo governo blocca l'adozione di un salario minimo e non fa nulla per contrastare le bollette più care d'Europa". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, in risposta al post della premier Giorgia Meloni che la accusava, assieme a "certa opposizione", di dire falsità sui dati del turismo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoGiorgia Meloni