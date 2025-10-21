Schlein, mai detto che il mandante per Ranucci è governo Meloni

Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Stop ai barbari della domenica
La solidarietà non basta: ritirino le querele temerarie

ho affermato un fatto: dove l'estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. O non abbiamo visto i giornalisti uscire in fila dal pentagono". Quanto all'attentato a Ranucci, Schlein aggiunge: "Non facciamo finta: bene la solidarietà, ma non basta la solidarietà. Servono fatti concreti. In questi anni il giornalismo di inchiesta è stato ridimensionato nella Tv pubblica e sono state fatte moltissime querele temerarie. Allora, a parte la solidarietà, vogliono fare un atto concreto? Ritirino un po' di quelle querele temerarie e approvino il nostro emendamento con cui chiediamo il recepimento della direttiva europea che a tutela dei giornalisti indipendenti e di inchiesta chiede proprio di evitare il meccanismo delle querele temerarie. Fatti concreti!".

