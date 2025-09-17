Martedì 16 Settembre 2025

Martedì 16 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta
17 set 2025
Schlein, maggioranza umilia l'Aula, daremo battaglia

"Avete proceduto su questa riforma a suon di forzature, umiliando il Parlamento e i vostri stessi parlamentari. Quando si è mai vista una riforma costituzionale che in quattro passaggi d'Aula non subisce nemmeno una minima modifica? Chi ha scritto la Costituzione ha previsto" questo iter "per ascoltare, riflettere, per favorire il dialogo tra maggioranza e opposizione, mentre ci troviamo oggi a discutere da soli". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione in Aula sulla separazione delle carriere. "Continueremo a batterci perché al referendum prevalgano i no alla vostra arroganza e ad una giustizia dei potenti", ha continuato.

