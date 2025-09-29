Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
29 set 2025
Schlein, l'impegno unitario continua con determinazione
29 set 2025
  3. Schlein, l'impegno unitario continua con determinazione

Schlein, l'impegno unitario continua con determinazione

Congratulazioni a Francesco Acquaroli che ha vinto riconfermandosi alla guida della regione Marche. A nome di tutto il partito ci tengo a ringraziare Matteo Ricci per la campagna elettorale generosa e per il progetto di cambiamento che ha pazientemente costruito insieme a tutte le altre forze politiche e civiche alleate. Sarà uno strumento prezioso per impostare il lavoro di opposizione che ci aspetta in regione". Lo dichiara la segretaria Pd Elly Schlein.

"Sapevamo che non sarebbe stato facile nelle Marche, dove il centrodestra governava già da cinque anni. Ci abbiamo messo tanto impegno ma stavolta non è bastato, ringrazio tutte e tutti i candidati e coloro che si sono dati da fare per la campagna elettorale. Ora ci aspettano altre cinque regioni al voto fino alla fine di novembre e il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati continua con grande determinazione".

