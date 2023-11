Schlein, limitazioni alle prerogative del Capo dello Stato

La riforma sul premierato è "una rivoluzione in negativo" ed è "una bugia che non intacca le prerogative del presidente della Repubblica". "Noi abbiamo portato sei proposte" tra cui "la sfiducia costruttiva contro le crisi al buio, cambiare liste bloccate per far contare di più il voto dei cittadini, e rafforzare strumenti come il referendum. Ma su un punto siamo stati chiari: no all'elezione diretta del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio. Giù le mani dalle prerogative del presidente della Repubblica". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata durante l'evento 'L'Europa di Domani'.