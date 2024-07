Schlein, l'ampia convergenza di tutti è possibile

"Noi come partito democratico siamo ovunque testardamente unitari lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee": lo ha detto ai giornalisti la segretario Pd, Elly Schlein, che partecipa nel capoluogo umbro al lancio del Comitato regionale a sostegno del referendum per l'abolizione della legge sull'Autonomia differenziata ed è presente dalle ore 9 al banchetto Pd ai giardini di piazza Italia. "Pensate - ha aggiunto - a quello che è accaduto in questa città: Vittoria Ferdinandi (nuova sindaca sostenuta dal campo largo ndr.) ha riacceso una speranza. Faranno un grande lavoro, faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra. Tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla. Quando c'è una candidatura credibile e quando si mette avanti un progetto condiviso su priorità concrete che interessano i bisogni delle persone, la sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, il clima, le opportunità di lavoro per i giovani, come aiutiamo gli esercizi commerciali in difficoltà i diritti di tutti e di tutte: su queste priorità io sono convinta che tra le forze che vogliono costruire l'alternativa alla destra si possa realizzare un'ampia convergenza".