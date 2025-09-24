Schlein, irresponsabile è chi non cerca di fermare Netanyahu

"Devono smetterla di dire le cose che sta dicendo: mentre venivo qui ho dovuto sentire la presidente del Consiglio dire che tutto quello che accade in Italia non sarebbe organizzato per supportare Gaza ma per dare fastidio a lei, ha detto che è irresponsabile" ma "irresponsabile è avere tradito la tradizione diplomatica italiana per correre dietro all'estrema destra di Netanyahu anziché cercare di fermarlo". Così la segretaria dem Elly Schlein dal palco di un comizio a Porto San Giorgio, nel fermano, torna sulle parole di Giorgia Meloni a proposito della missione della Global Sumud Flotilla.