24 set 2025
Schlein, irresponsabile è chi non cerca di fermare Netanyahu

'Meloni deve smetterla di correre dietro a quell'estrema destra'

'Meloni deve smetterla di correre dietro a quell'estrema destra'

'Meloni deve smetterla di correre dietro a quell'estrema destra'

"Devono smetterla di dire le cose che sta dicendo: mentre venivo qui ho dovuto sentire la presidente del Consiglio dire che tutto quello che accade in Italia non sarebbe organizzato per supportare Gaza ma per dare fastidio a lei, ha detto che è irresponsabile" ma "irresponsabile è avere tradito la tradizione diplomatica italiana per correre dietro all'estrema destra di Netanyahu anziché cercare di fermarlo". Così la segretaria dem Elly Schlein dal palco di un comizio a Porto San Giorgio, nel fermano, torna sulle parole di Giorgia Meloni a proposito della missione della Global Sumud Flotilla.

