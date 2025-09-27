Schlein, indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente

"Il riconoscimento dello stato di Palestina è un segnale che dovrebbe dare anche l'Italia, è stato indegno vedere Netanyahu mentire spudoratamente, negare i crimini che sta portando avanti a Gaza come in Cisgiordania e che dobbiamo fermare adesso se non è già tardi". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante un comizio elettorale a Siena. "Servono sanzioni, bisogna portare aiuti umanitari come sta provando a fare la Flotilla" ha aggiunto Schlein.