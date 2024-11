Schlein, ieri ho chiamato Meloni ma non mi ha risposto

"Sorrido perché questa cosa chiarisce molto bene chi è la presidente del Consiglio". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in collegamento dall'Umbria con l'Aria che Tira su La7, ha risposto a chi chiedeva un commento sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che aveva attaccato la postura del Pd nei confronti di Raffaele Fitto. "Ieri a mezzogiorno, - ha aggiunto - l'ho chiamata per chiederle perché è da una settimana che mi attribuisce cose che non ho mai fatto e che non ho mai detto. Mi attribuisce cortei a cui non ho partecipato, assessorati regionali che non ho mai avuto, e posizioni su Fitto che non ho mai assunto. Sa perché non mi ha risposto? Perché poche ore dopo doveva andare a fare campagna elettorale a Perugia dicendo che non rispondo. È lei che non risponde al telefono. Oltre a rispondere a me al telefono, sarebbe il caso che rispondesse agli italiani sui tagli che sta facendo alla scuola pubblica e alla sanità pubblica".