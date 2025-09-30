Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein, governo tuteli attivisti a bordo della Flotilla
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Schlein, governo tuteli attivisti a bordo della Flotilla

Schlein, governo tuteli attivisti a bordo della Flotilla

'Ricordare ad Israele che si tratta di una missione pacifica'

'Ricordare ad Israele che si tratta di una missione pacifica'

'Ricordare ad Israele che si tratta di una missione pacifica'

"Sono preoccupata per la Flotilla e ribadiamo al governo la necessità di tutelare attiviste e attivisti a bordo e di ricordare alle autorità israeliane che si tratta di una missione pacifica, disarmata e non violenta e che qualunque tipo di attacco sarebbe illegale soprattutto se avviene in acque internazionali". Lo ha detto a Crotone la segreteria del Pd Elly Schlein.

"Occorre tenere conto - ha aggiunto - che si tratta di un'iniziativa umanitaria. Per questo chiediamo l'apertura di corridoi umanitari permanenti perché questa missione è partita per fare ciò che dovrebbero fare i governi e l'Unione europea, assicurare aiuti ai palestinesi".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elly Schlein