Schlein, governo tuteli attivisti a bordo della Flotilla

"Sono preoccupata per la Flotilla e ribadiamo al governo la necessità di tutelare attiviste e attivisti a bordo e di ricordare alle autorità israeliane che si tratta di una missione pacifica, disarmata e non violenta e che qualunque tipo di attacco sarebbe illegale soprattutto se avviene in acque internazionali". Lo ha detto a Crotone la segreteria del Pd Elly Schlein.

"Occorre tenere conto - ha aggiunto - che si tratta di un'iniziativa umanitaria. Per questo chiediamo l'apertura di corridoi umanitari permanenti perché questa missione è partita per fare ciò che dovrebbero fare i governi e l'Unione europea, assicurare aiuti ai palestinesi".