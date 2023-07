Schlein, governo riferisca in Aula sul reddito di cittadinanza

"Chiediamo al governo di venire a riferire al più presto perché è incredibile non solo che abbiano deciso di fare la guerra ai poveri, ma anche che non abbiano preparato minimamente questi passaggi accompagnando con una corretta informazione e dando sostegno alle misure che devono essere messe in campo di supporto". Lo afferma Elly Schlein, parlando a Sessa Aurunca, del reddito di cittadinanza.