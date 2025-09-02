Lunedì 1 Settembre 2025

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Schlein, Emiliano non corre,Decaro candidato più competitivo
2 set 2025
Schlein, Emiliano non corre,Decaro candidato più competitivo

Stiamo costruendo la coalizione progressista

"Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo con generosità a disposizione del partito e per aver deciso di non candidarsi alle prossime regionali". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. Emiliano "ci aiuterà anche a scrivere una pagina nuova nel futuro della Puglia accanto alla coalizione progressista che stiamo costruendo e alla candidatura più competitiva che possiamo mettere a disposizione: quella di Antonio Decaro, che ha già dimostrato a Bari le sue grandi doti amministrative".

Emiliano aveva annunciato di voler correre per il consiglio regionale. "Continuerà a dare un contributo imprescindibile alla costruzione del futuro della Regione - spiega Schlein - essendo stato protagonista in questi dieci anni da Presidente di una fase di straordinario sviluppo e innovazione in Puglia. Tutto il Partito Democratico gli è riconoscente per il grande servizio svolto per la comunità e siamo certi che la sua competenza continuerà a essere una risorsa importante per noi, ben oltre i confini della Regione che ha guidato in questi anni".

© Riproduzione riservata