Schlein, diritto internazionale sia rispettato anche da Israele

"Non vogliamo nessuna vittima innocente, il diritto internazionale dev'essere rispettato, anche da Israele": lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando delle tensioni in Medio Oriente al congresso dei Giovani socialisti europei (Yes) a Barcellona. "Dobbiamo evitare una catastrofe umanitaria, fermare l'escalation di questo conflitto", ha aggiunto, dicendo poi anche che "dire che Hamas e la popolazione di Gaza sono la stessa cosa sarebbe un errore e un incredibile favore ad Hamas": A detta di Schlein, bisogna "isolare Hamas a Gaza e in tutta la regione". I socialisti europei continuano a "credere in una soluzione di pace, la soluzione di due popoli e due Stati".