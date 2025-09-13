Schlein, clima incandescente, irresponsabile fomentarlo

"Oggi ci ha messo il carico la premier, che addossa alla sinistra la responsabilità di ciò che è accaduto. E' irresponsabile aumentare e fomentare questo clima incandescente, quando tutte le forze politiche avrebbero dovuto condannare insieme quella violenza politica. Noi lo abbiamo fatto subito, mentre altri hanno cominciato a sparare nel mucchio, un atteggiamento gravemente irresponsabile". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa de Il Fatto Quotidiano, in corso a Roma, parlando delle polemiche sull'omicidio Kirk. "Quando la notte mi arriva un messaggio con un saluto fascista e il saluto a noi io non penso" a Meloni: "La violenza non è accettabile da qualsiasi parte provenga e chiunque vada a colpire".