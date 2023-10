Schlein, c'è un disegno del governo contro il sud

"C'è un disegno contro il sud di questo governo. Il governo ha un problema con il sud, vuole colpire il sud". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, collegata in video a una conferenza stampa alla Camera sul dl sud. Fra le misure del governo, Schlein ha ricordato la gestione del Pnrr: "Nel momento in cui il governo decide di stoppare un miliardo di finanziamenti sulla decarbonizzazione mette a rirschio il futuro della città di Taranto", ha spiegato. "Il Piano industriale è il grande assente - ha aggiunto - così come manca un serio investimento sulle infrastrutture sociali". "Chiudo sulla sanità pubblica, i tagli sono evidenti e pesano soprattutto sulle regioni con strutture sanitarie più affaticate e meno efficienti. Sul tema della scuola pubblica siamo preoccupati perché il governo" farà tagli "e questo peserà di più sulle aree in difficoltà".