Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cinzia Pinna scomparsaAttacco FlotillaUcraina RussiaJimmy KimmelClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein, attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Schlein, attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace

Schlein, attacco deliberato all'Italia, Meloni inefficace

Le avevo già chiesto di vigilare, ora non può più tacere

Le avevo già chiesto di vigilare, ora non può più tacere

Le avevo già chiesto di vigilare, ora non può più tacere

Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni che il governo italiano vigilasse e garantisse l'incolumità agli equipaggi impegnati in questa missione umanitaria. Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: è un attacco deliberato al nostro Paese da parte del governo israeliano. La Presidente Meloni non può tacere di fronte a questo, dica cosa intende fare per garantire la sicurezza di questi italiani che operano nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, perché, evidentemente, la sua azione fino ad ora è stata inefficace. Il governo ci dia spiegazioni sull'origine di questi droni, da dove partono e su quali iniziative intende intraprendere per permettere una navigazione sicura a tutto l'equipaggio.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein. "L'attacco a Global Sumud Flotilla avvenuto questa notte - ha aggiunto Schlein - è di estrema gravità e preoccupa moltissimo. Ero in contatto telefonico coi nostri parlamentari a bordo mentre esplodevano le bombe sonore sulle barche. Fortunatamente non risultano feriti, ma la violenza con cui i droni hanno cominciato ad attaccare le imbarcazioni - cariche di aiuti umanitari, è necessario ricordarlo - quando si trovano ancora a più di 500 miglia dalle coste di Gaza è inquietante."

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaElly Schlein