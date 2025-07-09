Schlein, alle Regionali costruiremo alleanze vincenti

"Stiamo lavorando per riuscire a costruire alleanze vincenti nelle sei regioni al voto, con il solito criterio ostinatamente unitario. Siamo certi che lo faremo. Stiamo lavorando per chiudere le alleanze più competitive e forti in tutte le sei regioni che vanno al voto". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in una conferenza stampa al Nazareno per la presentazione di una proposta di legge del suo partito in tema di trasporto pubblico locale, rispondendo a chi le domandava se in Toscana verrà candidato il governatore uscente Eugenio Giani.