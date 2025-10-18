Schlein al Pse, libertà a rischio quando la destra governa

Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
18 ott 2025
'In Italia il governo taglia la spesa pubblica, scuola e sanità'

"In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo". Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse.

